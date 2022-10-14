Manisa gündem haberi... Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi, buldukları mozaiği çıkarırken yakalandı - Son Dakika
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Manisa gündem haberi... Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi, buldukları mozaiği çıkarırken yakalandı

14.10.2022 17:26
Manisa gündem haberi... Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi, buldukları mozaiği çıkarırken yakalandı

Manisa haber... Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi, buldukları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaiği çıkarmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi, buldukları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaiği çıkarmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi, Bakır Mahallesi'ndeki Sarnıç mevkisi yakınlarında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda A.A. (41) ve M.G. (41), toprak altındaki mozaiği çıkarmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaiğin çevresi koruma altına alındı.

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Kaynak: AA

Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa gündem haberi... Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi, buldukları mozaiği çıkarırken yakalandı - Son Dakika

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