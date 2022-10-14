Manisa gündem haberi... Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi, buldukları mozaiği çıkarırken yakalandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi, buldukları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaiği çıkarmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi, Bakır Mahallesi'ndeki Sarnıç mevkisi yakınlarında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda A.A. (41) ve M.G. (41), toprak altındaki mozaiği çıkarmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaiğin çevresi koruma altına alındı.
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