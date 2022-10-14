Kaynak: AA

Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa gündem haberi... Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi, buldukları mozaiği çıkarırken yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.