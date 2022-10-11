Manisa gündem haberi: Manisa'da minibüs, şarampole devrildi; sürücü yaralı - Son Dakika
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Manisa gündem haberi: Manisa'da minibüs, şarampole devrildi; sürücü yaralı

11.10.2022 14:17
Manisa gündem haberi: Manisa'da minibüs, şarampole devrildi; sürücü yaralı

Manisa haber... MANİSA'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü Muzaffer Akça (21), araçtan fırlayarak yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü Muzaffer Akça (21), araçtan fırlayarak yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kula- Alaşehir yolu Kula Göleti yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Kula yönüne giden Muzaffer Akça'nın kullandığı 45 AFH 816 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Ehliyet kemeri takılı olmayan Akça, minibüsten dışarı fırlayıp, altında kalarak yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne götürülen Muzaffer Akça'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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MANİSA'DA ŞARAMPOLE YUVARLANAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI MANİSA'DA ŞARAMPOLE YUVARLANAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI Motosikletin çarptığı yaya, yaralandı Motosikletin çarptığı yaya, yaralandı
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa gündem haberi: Manisa'da minibüs, şarampole devrildi; sürücü yaralı - Son Dakika

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