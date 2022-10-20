Narkotik uygulamasında 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Narkotik uygulamasında 10 şüpheli yakalandı

20.10.2022 19:44

Manisa'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 10 zanlı yakalandı.

Manisa'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 10 zanlı yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile denetimlerin yapıldığı ilçelerin emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, önceden belirlenen noktalarda şüphe üzerine bazı araçları durdurdu.

Araçlarda arama yapan ekipler, içlerindeki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını da gerçekleştirdi.

Özel harekat timleri ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, 50 gram metamfetamin, bir miktar sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Uygulamada, farklı suçlardan aranan 10 şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narkotik uygulamasında 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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