Özel harekat timleri ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, 50 gram metamfetamin, bir miktar sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Narkotik uygulamasında 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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