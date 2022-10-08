Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu sona erdi

08.10.2022 20:20

Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2022), arazi çalışmasıyla tamamlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2022), arazi çalışmasıyla tamamlandı.

Jeomorfoloji Derneği, Jeopark Belediyeler Birliği ve Kula- Salihli Global UNESCO Jeoparkı iş birliğinde düzenlenen programda 72 bilim insanı, Sandal Volkan Konisi, Kula Peri Bacaları, lav akıntılarının oluşturduğu bazalt kaya alanları ile volkanik hareketlilik sonucu meydana gelen termal kaynaklarda incelemelerde bulundu.

Saha incelemesinde bilim insanları çeşitli sunumlar ve anlatımlar yaptı.

Anakara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşoğlu, incelemenin ardından AA muhabirine, Kula'nın özel bir sahaya sahip olmasının yanı sıra yer bilimleri açısından eşsiz materyalleri de barındırdığını söyledi.

Sempozyumların artık gelenekselleştiğini belirten Yiğitbaşoğlu, "Kula coğrafi bakımdan bizim için çok önemli. Fiziki coğrafya özellikleri çok önemli çünkü dünyadaki güzel volkanik örnekler burada bulunuyor. Ülkemiz için de genç bir volkanik alan burası. Adeta dün gerçekleşmiş gibi canlı volkanik özellikler var. O yüzden bizler için bir laboratuvar gibi." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir de Kula Peri Bacalarında katılımcılara 20 yıldan bu yana süren saha çalışmaları hakkında bilgi verdi.

YORUMLAR
500
SMA hastası Duru için anlamlı turnuva SMA hastası Duru için anlamlı turnuva Manisa gündem haberi: Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı Manisa gündem haberi: Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı
Kaynak: AA

Peri Bacaları, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 02:41:46. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement