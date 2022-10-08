Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu sona erdi

Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2022), arazi çalışmasıyla tamamlandı.

Jeomorfoloji Derneği, Jeopark Belediyeler Birliği ve Kula- Salihli Global UNESCO Jeoparkı iş birliğinde düzenlenen programda 72 bilim insanı, Sandal Volkan Konisi, Kula Peri Bacaları, lav akıntılarının oluşturduğu bazalt kaya alanları ile volkanik hareketlilik sonucu meydana gelen termal kaynaklarda incelemelerde bulundu.

Saha incelemesinde bilim insanları çeşitli sunumlar ve anlatımlar yaptı.

Anakara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşoğlu, incelemenin ardından AA muhabirine, Kula'nın özel bir sahaya sahip olmasının yanı sıra yer bilimleri açısından eşsiz materyalleri de barındırdığını söyledi.

Sempozyumların artık gelenekselleştiğini belirten Yiğitbaşoğlu, "Kula coğrafi bakımdan bizim için çok önemli. Fiziki coğrafya özellikleri çok önemli çünkü dünyadaki güzel volkanik örnekler burada bulunuyor. Ülkemiz için de genç bir volkanik alan burası. Adeta dün gerçekleşmiş gibi canlı volkanik özellikler var. O yüzden bizler için bir laboratuvar gibi." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir de Kula Peri Bacalarında katılımcılara 20 yıldan bu yana süren saha çalışmaları hakkında bilgi verdi.