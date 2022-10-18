Manisa gündem haberleri... Bursa'dan hırsızlık yapan 4 şüpheliye Manisa'da suçüstü - Son Dakika
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Manisa gündem haberleri... Bursa'dan hırsızlık yapan 4 şüpheliye Manisa'da suçüstü

18.10.2022 14:45
Manisa gündem haberleri... Bursa'dan hırsızlık yapan 4 şüpheliye Manisa'da suçüstü

Manisa gündem haberine göre BURSA'nın Karacabey ilçesinde 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 kadın, Manisa'nın Kula ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve girmek üzereyken suçüstü yakalandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 kadın, Manisa'nın Kula ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve girmek üzereyken suçüstü yakalandı.

Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde geçen hafta, bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Ayşe A. (26), Çiğdem U. (42), Nazik A. (22) ve Çiğdem A. (25) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Manisa'nın Kula ilçesinde oldukları belirlendi. Ekipler, hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalıştıkları sırada şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, kapıları açmak için kullanılan aparatlar ele geçirildi. Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Karacabey, Manisa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa gündem haberleri... Bursa'dan hırsızlık yapan 4 şüpheliye Manisa'da suçüstü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa gündem haberleri... Bursa'dan hırsızlık yapan 4 şüpheliye Manisa'da suçüstü - Son Dakika
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