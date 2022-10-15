Manisa gündem haberleri... Manisa'da 48 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika
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Manisa gündem haberleri... Manisa'da 48 motosiklet trafikten men edildi

15.10.2022 10:22
Manisa gündem haberleri... Manisa'da 48 motosiklet trafikten men edildi

Manisa gündem haberi | Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca motosiklet sürücülerine yönelik yapılan eş zamanlı denetimlerde 48 motosiklet trafikten men edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca motosiklet sürücülerine yönelik yapılan eş zamanlı denetimlerde 48 motosiklet trafikten men edildi.

Motosiklet kazaları ve kazalarda meydana gelen ölüm ile yaralanmaları önlemek amacıyla, Trafik Jandarması Motosikletli Timi ve Jandarma Motosikletli Asayiş Tim ekiplerince Yeşilyurt ve Killik mahallelerinde motosiklet denetimi yapıldı.

Denetimlerde motosiklet sürücülerine, kaskın hayat kurtarıcı önemi anlatılırken, 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' adlı bilgilendirme broşürü de verildi.

Ayrıca denetim sırasında herhangi bir eksiği bulunmayan 42 motosiklet sürücüsüne 'Görünür Ol, Güvende Kal' sloganlı reflektif yelek dağıtıldı.

458 motosiklet ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde 91 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı. 48 motosiklet trafikten men edildi.

Çalıntı kaydı bulunan 19 motosiklet ile şase ve motor numarası kazınmış 42 motosiklete de el kondu.

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Kaynak: AA

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