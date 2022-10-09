Alınan bilgiye göre, Mehmet A'nın kullandığı 45 EB 659 plakalı kamyonet 75.yıl Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa haber... Manisa'da devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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