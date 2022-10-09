Manisa haber... Manisa'da devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Manisa haber... Manisa'da devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı

09.10.2022 08:04

Manisa gündem haberi | Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet A'nın kullandığı 45 EB 659 plakalı kamyonet 75.yıl Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine sağlık, kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haber... Manisa'da devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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