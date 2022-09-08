MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Akhisar'ın Süleymanlı Mahallesi yakınlarında, orman ürünlerinden dekoratif eşyaların üretildiği fabrikada, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Akhisar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa gündem haberleri | Manisa'da orman ürünleri fabrikasında yangın - Son Dakika

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