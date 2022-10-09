Kazada sürücüler ile her iki araçtaki birer yolcu yaralandı.

Kaynak: AA

Alaşehir, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Son Dakika

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