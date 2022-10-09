Son dakika haberleri... Tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası

09.10.2022 16:30

Son dakika habere göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, tarım işçilerinin bulunduğu minibüsle pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, tarım işçilerinin bulunduğu minibüsle pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine giden Hamdi T. (68) yönetimindeki 45 KA 5891 plakalı pikap, Ahmetağa Mahallesi kavşağında, tarım işçilerini taşıyan Kadir A. (44) idaresindeki 45 J 7678 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki araçtaki birer yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (2)

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Kaynak: AA

Alaşehir, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Son Dakika
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