Son dakika haberleri... Tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Güvenlik kamerası

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, tarım işçilerinin bulunduğu minibüsle pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine giden Hamdi T. (68) yönetimindeki 45 KA 5891 plakalı pikap, Ahmetağa Mahallesi kavşağında, tarım işçilerini taşıyan Kadir A. (44) idaresindeki 45 J 7678 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile her iki araçtaki birer yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (2)
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