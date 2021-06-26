Manisa gündüz vakti geceyi yaşadı - Son Dakika

Manisa gündüz vakti geceyi yaşadı

Yaklaşık 40 derece sıcaklığın etkili olduğu Manisa'da birden gelen kara bulutlar ve sağanak yağış gündüzü geceye çevirdi

Kararan bulutlar yüzünden sokak aydınlatmaları yanarken araç sürücüleri arabalarının farlarını yaktı

MANİSA - Yaklaşık 40 derece sıcaklığın etkili olduğu Manisa'da batı yönünden gelen kara bulutlar ve sağanak yağış gündüzü geceye çevirdi. Kararan bulutlar yüzünden sokak aydınlatmaları yanarken araç sürücüleri arabalarının farlarını yaktı.

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında 40 derece sıcaklık yaşanırken saatler 16.00'yı gösterdiğinde bir anda batı yönünden gelen kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi. Aydınlatma lambalarının otomatik olarak devreye girdiği Spil Dağı Milli Parkında görüş mesafesi düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerledi. Yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağışın ardından çekilen kara bulutlar sonrası Spil Dağı Milli Parkı yeniden gündüzü yaşadı.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, "Şuan saatler 16.05. 5 dakika önce hava güneşli her şey güzeldi. Görüş mesafesi 5 kilometreydi şuanda 20-50 metreye düştü. Şuan göz gözü görmüyor. Bina kendini korumaya açtı ve ışıklandırmalar devreye girdi. Gece gibi oldu. Tamamen açık bir hava varken şuanda lambalar yandı. Araçlar farlarını yaktı. Hava kapalı ve çok yoğun bir sis var. Burası Spil." dedi.