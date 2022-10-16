Şüpheli verdiği ifadesinde, tırı iki farklı çalıntı plakayla İnegöl 'den Bursa 'ya, Bursa'dan da Manisa'nın Turgutlu ilçesine götürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, tırı Turgutlu ilçesinde buldu.

Kaynak: AA

Turgutlu, Hisarcık, Bilecik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa haber... Bilecik'te çalınan tır Manisa'da bulundu - Son Dakika

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