Manisa haber... Bilecik'te çalınan tır Manisa'da bulundu - Son Dakika
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Manisa haber... Bilecik'te çalınan tır Manisa'da bulundu

16.10.2022 19:36
Manisa haber... Bilecik'te çalınan tır Manisa'da bulundu

Manisa bölgesinden gelen habere göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çalınan tır, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çalınan tır, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulundu.

Bozüyük ilçesinde, 11 AAL 090 çekici plakalı ve 11 AAL 461 dorse plakalı tırı park ettiği garajda bulamayan Behçet Ayçelebi, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaklaşık 650 güvenlik kamerası izleyerek, tırı çalan şüpheli B.G'yi Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yakaladı.

Şüpheli verdiği ifadesinde, tırı iki farklı çalıntı plakayla İnegöl'den Bursa'ya, Bursa'dan da Manisa'nın Turgutlu ilçesine götürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, tırı Turgutlu ilçesinde buldu.

Tır, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa haber... Bilecik'te çalınan tır Manisa'da bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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