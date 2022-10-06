Manisa haber... Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 33 bin 500 sentetik hap bulundu.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta arama yaptı.
Aramada uyuşturucu niteliğindeki 33 bin 500 sentetik hap ile 12 gram skunk ele geçirildi. ???????
Sürücü İ.E. (38) gözaltına alındı.
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