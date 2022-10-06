Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa haber... Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika

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