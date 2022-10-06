Manisa haber... Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa haber... Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi

06.10.2022 15:06
Manisa haber... Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi

Manisa haberi... Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 33 bin 500 sentetik hap bulundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 33 bin 500 sentetik hap bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Aramada uyuşturucu niteliğindeki 33 bin 500 sentetik hap ile 12 gram skunk ele geçirildi. ???????

Sürücü İ.E. (38) gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle yakalandı Durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle yakalandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haber... Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:37 Bolu'da adam öldürme suçundan yargılanan zanlı, ormandaki gölgeyi suçladı: Belki o öldürmüştür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:48:11. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa haber... Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement