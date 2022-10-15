Kafasında ağır yaralanan Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selendi Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, diyaliz hastası olduğu öğrenilen 74 yaşındaki Elif Yıldız , dün diyalize girdikten sonra servisle Çortak Mahallesi Değirmendere Sokak'taki evine geldi. Yıldız, evinin dışındaki demir asansörle 2. kattaki evine doğru çıktığı sırada kafası asansör ile demir korkuluğa sıkıştı.

Kaynak: AA

Elif Yıldız, Selendi, Çortak, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa haber... Manisa'da evinin dışındaki asansörle evine çıkarken yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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