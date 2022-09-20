Son dakika haberi: MANİSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi: MANİSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

20.09.2022 00:26

Son dakika haberi: MANİSA'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçlardan birinin tarlaya uçtuğu, birinin de refüje çarptığı kaza nedeniyle İzmir- Ankara D 300 karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Tarkan Erkılıç (41) yönetimindeki 35 HVB 28 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan İsmail Arı (23) yönetimindeki 64 ABR 435 plakalı otomobille çarpıştı. İsmail Arı (23) kazayı yara almadan atlatırken, yolun sağ tarafında bulunan tarlaya savrulan diğer otomobilin sürücüsü Tarkan Erkılıç ve yanında bulunan Serkan Erkılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Ankara, Körez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MANİSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: MANİSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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