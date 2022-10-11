Manisa haber: Manisa'da motosikletin çarptığı yaya, yaralandı - Son Dakika
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Manisa haber: Manisa'da motosikletin çarptığı yaya, yaralandı

11.10.2022 13:23
Manisa haber: Manisa'da motosikletin çarptığı yaya, yaralandı

Manisa haber... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Kılınç'a (72), Barış Selbes (37) yönetimindeki 45 ZC 2858 plakalı motosiklet çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Manisa haberi! Kula'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı Manisa haberi! Kula'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı Son dakika 3. sayfa: Kamyonla tır çarpıştı: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa: Kamyonla tır çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: AA

Ali Kılınç, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haber: Manisa'da motosikletin çarptığı yaya, yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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