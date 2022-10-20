Manisa haber: Manisa'da uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa haber: Manisa'da uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı

20.10.2022 18:46
Manisa haber: Manisa'da uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Manisa haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarına ilişkin çalışmaları kapsamında 2 adrese operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 1498 adet sentetik ecza, 2,64 gram metamfetamin, 0,91 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tüfek, 4 adet kartuş ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 6 bin 100 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar T.Ö. (42) ile O.S. (25), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise haklarında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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