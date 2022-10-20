Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar T.Ö. (42) ile O.S. (25), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise haklarında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 1498 adet sentetik ecza, 2,64 gram metamfetamin, 0,91 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tüfek, 4 adet kartuş ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 6 bin 100 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa haber: Manisa'da uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.