Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Şehzadeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin üzerinde arama yaptı.
Şüphelilerin üzerlerinde toplam 55 gram esrar ile 5 ekztazi hap bulundu.
Şüphelilerden T.Ö.'nün (28) evinde yapılan aramada da 370 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen T.Ö. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa haber | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika