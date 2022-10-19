Manisa haber | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa haber | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

19.10.2022 16:54
Manisa haber | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Şehzadeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerin üzerlerinde toplam 55 gram esrar ile 5 ekztazi hap bulundu.

Şüphelilerden T.Ö.'nün (28) evinde yapılan aramada da 370 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen T.Ö. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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