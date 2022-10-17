Manisa haber | Soma'daki faciadan kurtulan madenciler, Amasra'daki ailelerin acısını paylaşıyor - Son Dakika
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Manisa haber | Soma'daki faciadan kurtulan madenciler, Amasra'daki ailelerin acısını paylaşıyor

17.10.2022 14:04
Manisa haber | Soma'daki faciadan kurtulan madenciler, Amasra'daki ailelerin acısını paylaşıyor

Manisa gündem haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde, 8 yıl önceki maden faciasından kurtulan ancak çok sayıda mesai arkadaşını kaybeden madenciler, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 41 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, 8 yıl önceki maden faciasından kurtulan ancak çok sayıda mesai arkadaşını kaybeden madenciler, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 41 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Soma'da 13 Mayıs 2014'teki facianın yaralarını sarmaya çalışan madenciler ve aileleri, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan patlamayı üzüntüyle takip etti.

301 madencinin şehit olmasıyla sonuçlanan faciada, en çok ölümün yaşandığı "S panosu" bölümünden, yer üstünden inen borudaki havayı soluyarak kurtulmayı başaran İbrahim Genç, AA muhabirine, cuma akşamı Amasra'dan gelen haberleri izlerken 8 yıl önce yaşadıklarını hatırladığını söyledi.

Orada yaşanan acıları en iyi Somalı madencilerin anladığına inandığını belirten Genç, "Haberi aldığımda çok üzüldüm, bire bir aynısını yaşadığım için hallerini anladım. Nasıl çaba sarf ettiklerinin, yaşadıkları sıkıntının farkındaydım. İmkanım ve gücüm olsaydı, gidip yardımcı olmak isterdim ancak öyle bir gücümüz yoktu." dedi.

Genç, Somalı ailelerin Amasra'daki ailelerle aynı hissi paylaştığını dile getirerek, "Zor bir süreç, Amasra'daki olayı sadece yaşayan bilir. İnşallah bir daha yaşanmaz. Biz o günü hiç unutmadık. Sadece alıştık diyelim, o unutulur bir olay değil, unutulması imkansız." diye konuştu.

"2014'ten beri madene girmiyorum"

Soma'daki maden kazasında duman dolan madenden sürünerek çıkan ve 2 gün yoğun bakımda tedavi gören eski maden işçilerinden Ahmet Mutluer de ekran başında madenciler için dua ettiğini söyledi.

Haberleri görünce aynı acıları hissettiklerini dile getiren Mutluer, şöyle konuştu:

"Bunu en iyi yaşayanlar biliyor. Haberler gelmeye başladığında ekran başında 'bir can daha kurtulsun' diye dua ederek beklemeye başladık. Biz daha önce 301 şehit verdiğimiz için madenlerin riskini biliyoruz. Bazı hisler anlatılmaz, yer altına girdiğiniz zaman çıkamamak, ailene kavuşamamak da var. Çok acı bir şey, Allah kimseye yaşatmasın. Çok üzüldük, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelere sabırlar diliyorum. Çok zor, çünkü biz burada yaşadığımız için 301 kardeşimizin ailesini görüyoruz. Allah'a şükür biz sağ salim çıktık ama 2014'ten beri madene girmiyorum çünkü ölümden bir kez kurtuldum."

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haber | Soma'daki faciadan kurtulan madenciler, Amasra'daki ailelerin acısını paylaşıyor - Son Dakika

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