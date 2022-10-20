Manisa haber... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Manisa haber... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

20.10.2022 18:50
Manisa haber... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Manisa haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Turgutlu ilçesinde iki ayrı adrese yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda 1498 adet sentetik ecza, 2,64 gram Metamfetamin maddesi, 0,91 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kartuş, ve 6 bin 100 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden T. Ö. (42) ve O.S. (25) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Narkotik, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa haber... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa haber... Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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