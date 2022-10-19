Manisa haberi | Akhisar'da toprağa gömülü 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa haberi | Akhisar'da toprağa gömülü 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

19.10.2022 13:20
Manisa haberi | Akhisar'da toprağa gömülü 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

Manisa haber... Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda toprağa gömülü vaziyette 1 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda toprağa gömülü vaziyette 1 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik köpek timi ve JASAT timlerinin desteği ile şüpheli G.A. isimli şahsa ait arsada yapılan aramada, toprağa gömülü vaziyette 1 kilo 650 gram kubar esrar maddesi tespit edilerek el konuldu. Şüpheli G.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca R.T. (33) ve M.Ş.S (35) isimli şahısların kullanmış olduğu araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet camdan yapılmış uyuşturucu kullanma aparatı bong malzemesi, 4 kök kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa haberi | Akhisar'da toprağa gömülü 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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