Manisa haberi! Kula'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Manisa haberi! Kula'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

11.10.2022 11:34

Manisa haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde dere yatağına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde dere yatağına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Eski Alaşehir-Kula kara yolu Gölbaşı Mahallesi mevkisinde Muzaffer Akça'nın (21) kullandığı 45 AFH 816 plakalı minibüs yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akça, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akça'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haberi! Kula'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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