Manisa haberi | Kula'da yakalanan 4 kadın hırsız Karacebey'de tutuklandı - Son Dakika
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Manisa haberi | Kula'da yakalanan 4 kadın hırsız Karacebey'de tutuklandı

16.10.2022 23:19
Manisa haberi | Kula'da yakalanan 4 kadın hırsız Karacebey'de tutuklandı

Manisa haberi: Manisa'nın Kula ilçesinde hırsızlık şüphesiyle yakalanan 4 kadın Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde hırsızlık şüphesiyle yakalanan 4 kadın Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe genelinde asayiş ve huzuru sağlamak için hummalı çalışmalar yürüten Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde 4 kadın şüphelinin hırsızlık girişimi için Kula'ya geldiğini tespit edip şüpheli kadınları fiziksel takibe aldı. Yakından takip edilen A.A.(26), N.A.(21), Ç.A.(25) ve Ç.U.(42) isimli şüpheli kadınlar, bir binaya girme girişiminde bulunurken düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli kadınların Bursa'nın Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan firari olarak arandıkları tespit edilip savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünden Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 4 şüpheli kadın, Karacabey'de tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Karacabey, Hisarcık, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa haberi | Kula'da yakalanan 4 kadın hırsız Karacebey'de tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa haberi | Kula'da yakalanan 4 kadın hırsız Karacebey'de tutuklandı - Son Dakika
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