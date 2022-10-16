İlçe genelinde asayiş ve huzuru sağlamak için hummalı çalışmalar yürüten Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde 4 kadın şüphelinin hırsızlık girişimi için Kula'ya geldiğini tespit edip şüpheli kadınları fiziksel takibe aldı. Yakından takip edilen A.A.(26), N.A.(21), Ç.A.(25) ve Ç.U.(42) isimli şüpheli kadınlar, bir binaya girme girişiminde bulunurken düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli kadınların Bursa'nın Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan firari olarak arandıkları tespit edilip savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünden Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 4 şüpheli kadın, Karacabey'de tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Karacabey, Hisarcık, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa haberi | Kula'da yakalanan 4 kadın hırsız Karacebey'de tutuklandı - Son Dakika

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