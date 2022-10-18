Manisa haberi | Manisa'da 173 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa haberi | Manisa'da 173 kök Hint keneviri ele geçirildi

18.10.2022 15:39
Manisa haberi | Manisa'da 173 kök Hint keneviri ele geçirildi

Gelen Manisa haberlerine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda dikili halde 173 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda dikili halde 173 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bölgede yapılan aramada 173 kök Hint keneviri bulundu.

Şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haberi | Manisa'da 173 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa haberi | Manisa'da 173 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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