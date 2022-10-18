Manisa haberi | Manisa'da 173 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda dikili halde 173 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Bölgede yapılan aramada 173 kök Hint keneviri bulundu.
Şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.
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