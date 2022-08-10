Manisa haberi | MANİSA'DA 2 İLÇEDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Manisa haberi | MANİSA'DA 2 İLÇEDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ

10.08.2022 14:48

Manisa bölgesinden gelen habere göre MANİSA'nın Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı.

MANİSA'nın Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Turgutlu- Manisa karayolu Yukarı Çobanisa Mahallesi'nde bugün saat 11.40 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yerleşim yerleri ve akaryakıt istasyonuna yakın bölgeye Manisa Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter sevk edildi. Yangına, 7 dakika içerisinde müdahale edildiği bildirildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

İKİNCİ YANGIN SARUHANLI'DA

Saruhanlı'nın Lütfiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Manisa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 4 arazöz ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı. Manisa Orman İşletme Şefliği tarafından Saruhanlı'da çıkan yangına 8 dakika içerisinde müdahale edildiği belirtilirken, yangının yaklaşık 50 dakika içerisinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor

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Kaynak: DHA

Saruhanlı, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haberi | MANİSA'DA 2 İLÇEDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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