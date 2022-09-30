Manisa haberi | Manisa'da binlerce paket kaçak sigaraya el konuldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce paket bandrolsüz sigara ve çok sayıda boş makaron ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat Şubesi ve Şehzadeler İlçe Jandarma ekiplerince, Kuşlubahçe Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenlendi. G.G'ye ait iş yerinde yapılan aramada; 29 bin 780 adet bandrolsüz sigara, 48 bin 950 adet boş makaron, 12 bin 800 adet sigara filtresi,7 kilogram açık tütün, 320 adet sahte bandrol ve 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan G.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA