Manisa haberi | Manisa'da binlerce paket kaçak sigaraya el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa haberi | Manisa'da binlerce paket kaçak sigaraya el konuldu

30.09.2022 00:59
Manisa haberi | Manisa'da binlerce paket kaçak sigaraya el konuldu

Manisa haberler... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce paket bandrolsüz sigara ve çok sayıda boş makaron ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce paket bandrolsüz sigara ve çok sayıda boş makaron ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat Şubesi ve Şehzadeler İlçe Jandarma ekiplerince, Kuşlubahçe Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenlendi. G.G'ye ait iş yerinde yapılan aramada; 29 bin 780 adet bandrolsüz sigara, 48 bin 950 adet boş makaron, 12 bin 800 adet sigara filtresi,7 kilogram açık tütün, 320 adet sahte bandrol ve 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan G.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Düzce'de uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü ekiplerin çabasıyla kurtarıldı Düzce'de uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü ekiplerin çabasıyla kurtarıldı Antep fıstığı üreticisini dolandıran 3 şüpheli yakalandı Antep fıstığı üreticisini dolandıran 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Şehzadeler, Jandarma, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa haberi | Manisa'da binlerce paket kaçak sigaraya el konuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 07:55:40. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa haberi | Manisa'da binlerce paket kaçak sigaraya el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement