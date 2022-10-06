Kula-Salihli Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir , jeoparkların, yeryüzü şekilleri, jeolojik özellikler ve kültürel miras açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Yunus Emre, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu başladı - Son Dakika

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