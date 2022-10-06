Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu başladı - Son Dakika
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Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu başladı

06.10.2022 20:40

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2022) Manisa'nın Kula ilçesinde başladı.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2022) Manisa'nın Kula ilçesinde başladı.

Jeomorfoloji Derneği, Jeopark Belediyeler Birliği ve Kula- Salihli Global UNESCO Jeoparkı iş birliğinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda 72 bilim insanı 60 bildiriyle katılım sağladı.

Kula-Salihli Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir, jeoparkların, yeryüzü şekilleri, jeolojik özellikler ve kültürel miras açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın 2024'te Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı'na ev sahipliği yapacağı müjdesini verdi.

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel toplantılara geçildi.

Bazı bilim insanları da toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Sempozyum 8 Ekim'de sona erecek.

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Kaynak: AA

Yunus Emre, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu başladı - Son Dakika

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