Manisa haberi! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Manisa haberi! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

07.10.2022 21:28
Manisa haberi! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Manisa haberlerine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şüphe üzerine N.E. (32) ve C.Ö'yü (20) durdurarak üst araması yaptı.

Şüphelilerin üst aramasında ve kaldıkları otelde 96,51 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 850 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.E. ile C.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haberi! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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