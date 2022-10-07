Şüphelilerin üst aramasında ve kaldıkları otelde 96,51 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 850 lira ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şüphe üzerine N.E. (32) ve C.Ö'yü (20) durdurarak üst araması yaptı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa haberi! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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