Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıçobanisa , Karaoğlanlı ve Kazımkarabekir mahallelerinde tespit edilen adreslere baskın yaptı.

Kaynak: AA

Şehzadeler, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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