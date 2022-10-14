Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

14.10.2022 15:08
Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Manisa habere göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı ve Kazımkarabekir mahallelerinde tespit edilen adreslere baskın yaptı.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

İkametlerdeki aramalarda, 460 gram esrar, 933 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Şehzadeler, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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