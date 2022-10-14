Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı ve Kazımkarabekir mahallelerinde tespit edilen adreslere baskın yaptı.
Soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı.
İkametlerdeki aramalarda, 460 gram esrar, 933 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.
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