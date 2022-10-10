Son dakika haber... Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

10.10.2022 00:30
Son dakika haber... Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Soma ve Akhisar ilçelerinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Soma ve Akhisar ilçelerinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Soma ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Durdurulan 2 otomobilde arama yapan ekipler, toplam 19 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen E.Y. (36), F.Y.Y. (32) ve L.Y. (23), çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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