Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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