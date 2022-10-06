Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı

06.10.2022 23:28
Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Manisa haber: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.

Aramada 1,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Haklarında uyuşturucu madde kullanmaktan emniyette adli işlem yapılan ve serbest bırakılan 3 kişinin uyuşturucuyu temin ettikleri zanlıların tespiti üzerine 5 şüpheliye ait ikamete operasyon düzenlendi.

Aramada 7,20 gram metamfetamin, 1,88 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile mermileri ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 5 kişiden İ.Ş. (50), Y.Ç. (32), L.A. (28) ile Ş.B. (32) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Manisa haber... Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi Manisa haber... Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi Manisa haberleri! Yunusemreli güreşçiler Turgutlu'da madalyaları topladı Manisa haberleri! Yunusemreli güreşçiler Turgutlu'da madalyaları topladı
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 03:31:58. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement