Manisa haberi | Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa haberi | Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

12.10.2022 15:36
Manisa haberi | Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa haberlerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu niteliğindeki 1676 hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu niteliğindeki 1676 hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takip sonucu durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada, uyuşturucu nitelikli 1676 hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutulandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haberi | Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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