Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takip sonucu durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada, uyuşturucu nitelikli 1676 hap ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa haberi | Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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