Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesi'nde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat unsurlarının da desteği ile 14 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalar neticesinde 16,5 ton kaçak şarap ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa haberleri | Manisa'da 16,5 ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

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