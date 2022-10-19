Manisa haberleri | Manisa'da 16,5 ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa haberleri | Manisa'da 16,5 ton kaçak şarap ele geçirildi

19.10.2022 22:10
Manisa haberleri | Manisa'da 16,5 ton kaçak şarap ele geçirildi

Manisa haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 14 ayrı adreste toplam 16,5 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 14 ayrı adreste toplam 16,5 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesi'nde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat unsurlarının da desteği ile 14 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalar neticesinde 16,5 ton kaçak şarap ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa haberleri | Manisa'da 16,5 ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

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