Son Dakika | MANİSA'DA İKİ YAVRU KÖPEK ÖLÜ BULUNDU, HAYVANSEVERLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU - Son Dakika
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Son Dakika | MANİSA'DA İKİ YAVRU KÖPEK ÖLÜ BULUNDU, HAYVANSEVERLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

20.10.2022 12:04

Son dakika haber... MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 2 yavru köpek dere yatağında ölü bulundu.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 2 yavru köpek dere yatağında ölü bulundu. Köpeklerin şiddet görerek öldürüldükleri ileri sürülürken, duruma tepki gösteren hayvanseverler suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine bölgeye gelerek inceleme yapan polis ekipleri de köpekleri öldürdüğü iddia edilen kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'ndeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geçen 18 Ekim'de meydana geldi. Yunusemre Hayvan Koruma Derneği üyeleri, bir ihbar üzerine OSB içinden geçen ve kuruyan dereye gitti. Dereye inen hayvanseverler, 5 aylık olduğunu tespit ettiği 2 yavru köpeğin öldüğünü fark etti. Hayvanseverler, yavru köpeklerin dereye atılma ya da şiddet görerek öldürüldüğünü iddia ederken, olayı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, bunu yapan kişi veya kişilerin bulunması için suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Hayvanlara şiddet gösterenlerin en ağır cezayı almaları gerektiğine dikkat çeken Yunusemre Hayvan Koruma Derneği yöneticisi Yavuz Kara, "18 Ekim'de bize bir ihbar geldi. Karaçay Deresi içerisinde 2 köpeğin öldürüldüğü ve yanında içki şişesi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye gidip, köpekleri bulduk. Çok kötü durumdalardı. El birliği içerisinde suç duyurusunda bulunduk. Kanunlarımız yetersiz. Bir hayvana kötü davranıp, şiddet uygulamanın cezası, para cezası olmaması gerekiyor. Nasıl evladımızın canı yandığı zaman en ağır ceza isteniyorsa, o kadar olmasa bile biraz ağır olmalı. Hayvanseverler olarak gerçekten çok zorlanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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