Manisa haberleri | Manisa'da 3 ayrı adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı - Son Dakika
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Manisa haberleri | Manisa'da 3 ayrı adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

14.10.2022 10:47
Manisa haberleri | Manisa'da 3 ayrı adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Edinilen Manisa haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 farklı mahalledeki ikamet adreslerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 farklı mahalledeki ikamet adreslerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Narkotik Köpek Timi desteği ile 3 farklı mahalledeki adreslerde arama yaptı. Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında yapılan uygulamada; M.G. (47/E) isimli şahsın M.U. (33/E) isimli şahsa satışını yapmak için getirdiği 170 gram kubar esrar ve içime hazır sigara kağıdına sarılı 5 gram kubar esrar ile yakalandı. Şüpheli M.G.'nin evinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 60 bin TL nakit para ele geçirildi.

Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesinde dün akşam saat 23.20 sıralarında Y.Ş. (37/E)'nin ikametinde yapılan aramada; İzmir'den Manisa'ya satışını yapmak için getirdiği 933 adet extacy, 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şehzadeler ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde gece saat 02.30 sıralarında G.Y. (32/E)'nin ikametinde yapılan aramada; 220 gram kubar esrar, 10 gram esrar ve uyuşturucu ve uyarıcı madde içiminde kullanılan Bong ismi verilen aparat ele geçirildi. 3 farklı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın işlemlerinin devam ettiği ve adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - MANİSA

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Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı Kaçak kazıda buldukları mozaiğin başında yakalandılar Kaçak kazıda buldukları mozaiğin başında yakalandılar
Kaynak: İHA

Şehzadeler, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa haberleri | Manisa'da 3 ayrı adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa haberleri | Manisa'da 3 ayrı adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı - Son Dakika
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