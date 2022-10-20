Manisa haberleri | Manisa'da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa haberleri | Manisa'da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi

20.10.2022 23:20
Manisa haberleri | Manisa'da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi

Manisa habere göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evinde 1080 litre şarap ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evinde 1080 litre şarap ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu; İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi desteği ile K.Ç. (57) isimli şahsa ait bağ evinde yapılan adli arama neticesinde yaklaşık 1080 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlanıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son Dakika | MANİSA'DA İKİ YAVRU KÖPEK ÖLÜ BULUNDU, HAYVANSEVERLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU Son Dakika | MANİSA'DA İKİ YAVRU KÖPEK ÖLÜ BULUNDU, HAYVANSEVERLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU Manisa haberleri | Manisa'da 16,5 ton kaçak şarap ele geçirildi Manisa haberleri | Manisa'da 16,5 ton kaçak şarap ele geçirildi

Yunusemre, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa haberleri | Manisa'da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 06:37:19. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa haberleri | Manisa'da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement