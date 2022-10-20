Manisa haberleri | Manisa'da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu; İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi desteği ile K.Ç. (57) isimli şahsa ait bağ evinde yapılan adli arama neticesinde yaklaşık 1080 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlanıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

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