Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle Bahtiyar Tosunbaş Bulvarı'nda K.F (26), ismi henüz öğrenilemeyen kişi ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda K.F. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırılan K.F'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika