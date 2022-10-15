Manisa haberleri... Manisa'da cami merdiveninden düşen yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika
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Manisa haberleri... Manisa'da cami merdiveninden düşen yaşlı kadın yaralandı

15.10.2022 22:22

Manisa haberleri: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cami merdiveninden düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cami merdiveninden düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arda Mahallesindeki Molla Şaban Camisine giden Şehriban Gediktaş (70) kadınlar bölümüne ait merdivenlerden çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gediktaş'ı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gediktaş'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Manisa, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haberleri... Manisa'da cami merdiveninden düşen yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa haberleri... Manisa'da cami merdiveninden düşen yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika
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