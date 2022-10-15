Manisa haberleri... Manisa'da cami merdiveninden düşen yaşlı kadın yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cami merdiveninden düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arda Mahallesindeki Molla Şaban Camisine giden Şehriban Gediktaş (70) kadınlar bölümüne ait merdivenlerden çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gediktaş'ı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Gediktaş'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
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