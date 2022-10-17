Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdal K. (55) idaresindeki 35 EA 1305 plakalı otomobil, Manisa- İzmir kara yolu yeni garaj kavşağı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Erdal K. ile araçtaki Hasan Ö. (60) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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