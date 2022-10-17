Manisa haberleri | Manisa'da emniyetin bir haftalık uyuşturucu verileri açıklandı - Son Dakika
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Manisa haberleri | Manisa'da emniyetin bir haftalık uyuşturucu verileri açıklandı

17.10.2022 20:08
Manisa haberleri | Manisa'da emniyetin bir haftalık uyuşturucu verileri açıklandı

Manisa haberler... Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 10-17 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmaların sonuçları açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 10-17 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmaların sonuçları açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce 10-17 Ekim tarihleri arasında Manisa merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, il genelinde toplam; 78 olay meydana geldiği ve 98 şüpheli şahsın yakalandığı öğrenildi. Şüpheli şahıslardan 5'inin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda 2 bin 336 adet sentetik ecza hapı, 212 gram esrar maddesi, 146 gram metamfetamin maddesi, 74 adet Ecstasy hap, 4 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 7 bin 305 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği açıklandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa haberleri | Manisa'da emniyetin bir haftalık uyuşturucu verileri açıklandı - Son Dakika

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