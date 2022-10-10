Son dakika haberi! Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

10.10.2022 15:16

Son dakika haberleri: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 öldü, 1 kişi yaralandı.

Ferdi Badan'un (35) kullandığı 45 ZC 0622 plakalı motosiklet, Musulcalı Mahallesi girişinde Yılmaz Seven (40) idaresindeki 45 UA 499 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kamyonet çarpışmanın ardından daha sonra sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ferdi Badan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücünün babası Devran Badan (65) ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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