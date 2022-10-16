Son dakika haberi | Manisa'da nişana giden aile kaza geçirdi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Manisa'da nişana giden aile kaza geçirdi: 1 ölü, 5 yaralı

16.10.2022 23:50

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde nişana giden ailenin bulunduğu otomobilin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde nişana giden ailenin bulunduğu otomobilin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri arasında bulunan Cambazlı Mahallesi Kaplıca Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Kocabıyık (43) idaresindeki 45 R 6745 plakalı otomobil yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mesut Kocabıyık ile otomobilde bulunan Celal Emir Kocabıyık (8), Elif Kocabıyık (38), Eymen Kocabıyık (3), Fadime Kutlu (41) ve Ceren Kutlu (11), itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri sürücü Mesut Kocabıyık'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Manisa'da nişana giden aile kaza geçirdi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Manisa'da nişana giden aile kaza geçirdi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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