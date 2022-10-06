Manisa haberleri! Manisa'da öğrencileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Manisa haberleri! Manisa'da öğrencileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

06.10.2022 21:15
Manisa haberleri! Manisa'da öğrencileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa haber... Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nden aldığı öğrencileri Kırkağaç'a getirmekte olan R.D.'nin (54) idaresindeki 45 PA 5956 plakalı midibüs ile tarla yoluna dönmekte olan M.E.'nin (53) kullandığı 45 ABJ 877 plakalı otomobil, İlyaslar Mahallesi yakınında çarpıştı. Kazada 1'i lise öğrencisi olmak üzere 2 kişi yaralanırken, midibüste bulunan 14 öğrenci tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesine götürüldü.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve takla atan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da ağır yaralı kimsenin olmaması ise sevindirdi. Kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Kırkağaç, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa haberleri! Manisa'da öğrencileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa haberleri! Manisa'da öğrencileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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