BULUNAN GEYİĞİN 'METE' OLDUĞU ANLAŞILDI - Son Dakika
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BULUNAN GEYİĞİN 'METE' OLDUĞU ANLAŞILDI

12.10.2022 21:39

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Anadolu Lisesi bahçesinde görülen geyik, saat 16.00 sıralarında Irlamaz Mahallesi'ndeki bir tarlada kasap Mehmet Arif Korkmaz (38) tarafından bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Anadolu Lisesi bahçesinde görülen geyik, saat 16.00 sıralarında Irlamaz Mahallesi'ndeki bir tarlada kasap Mehmet Arif Korkmaz (38) tarafından bulundu. Hayvanın, 7 gün önce kaybolan 'Mete' isimli geyik olduğu anlaşıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü Veteriner Hekim Doktor Engin Bahçeci tarafından tüfekle bayıltılan geyik, Spil Dağı Milli Parkına getirilerek, doğal ortamına salındı.

'ELLERİMİZLE BESLEMEYELİM'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4 Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürü Halil Ernalçacı, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğümüzce Spil Dağı'na daha önce 14 geyik yerleştirdik. Biz onların doğal yaşamlarına dağılmaları için belirli bölgelere su ve yem bıraktık. Ancak eşleşme döneminde bazıları 50 kilometre kadar uzak bölgelere gittiler. Buradan ziyaretçileri de uyarıyorum, yaban hayvanları kendi yiyeceğini doğal alanlarında kendileri bulmaktadırlar, ellerimizle beslemeyelim diye konuştu.

'BUNDAN SONRA METE'YE ASLA BURADAN GİT DEMEYECEĞİM'

Geyiğin bulunmasına herkesten çok restoranda geyikle yaşadığı diyalog ile gündeme gelen ve 'Mete' ismini veren Spil'deki restoranın şefi Orhan Kalkan sevindi. Kalkan, Mete 7 gündür kayıptı. Ben Mete'ye 'şimdi git sonra gel' dedim. Kızdı ve alındığını düşünüyorum. Yaklaşık neredeyse 100 kilometre kadar gitmiş. Çalışmalar neticesinde Mete, milli parkımıza geri kazandırıldı. Tekrar Mete ile birlikteyiz. Bundan sonra Mete'ye asla buradan git demeyeceğim. Bundan sonra ilişkilerimiz daha güçlü şekilde devam edecek diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BULUNAN GEYİĞİN 'METE' OLDUĞU ANLAŞILDI - Son Dakika

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