Manisa haberleri! Manisa'da şüpheli ölüm

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iş yerinin tuvaletinde ölü bulunan kişinin cesedi otopsiye gönderildi.
2. Anafartalar Mahallesi Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin 2. katında yalnız yaşayan Abdulkadir K. (60) kendisine ait iş yerinde banyo olarak da kullanılan tuvaletin girişinde çıplak halde ölü bulundu.
Kafasında yara ve kan izleri bulunan ceset, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
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