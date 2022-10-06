2. Anafartalar Mahallesi Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin 2. katında yalnız yaşayan Abdulkadir K. (60) kendisine ait iş yerinde banyo olarak da kullanılan tuvaletin girişinde çıplak halde ölü bulundu.

Kaynak: AA

Anafartalar Mahallesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa haberleri! Manisa'da şüpheli ölüm - Son Dakika

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