Trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

09.10.2022 08:04

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Caddesi'nde Atacan E. (23) idaresindeki 45A AFL 961 plakalı hafif ticari araçla Furkan N. (22) idaresindeki 35 AF 8092 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Furkan N. ile aynı araçta bulunan Emre A. ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Sakarya, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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