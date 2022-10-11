Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan İ.K. (33), sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan şahsın ifadesi üzerine uyuşturucuyu satın aldığı belirlenen bir kişinin ikametine baskın düzenlenirken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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