Son Dakika | MANİSA'DA ZİNCİRLEME KAZA 24 YARALI - Son Dakika
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Son Dakika | MANİSA'DA ZİNCİRLEME KAZA 24 YARALI

18.10.2022 21:20

Son dakika gündem haberine göre MANİSA'da yolcu otobüsü, işçi servisi, minibüs ve otomobillerin karıştığı zincirleme kazada 24 kişi yaralandı.

MANİSA'da yolcu otobüsü, işçi servisi, minibüs ve otomobillerin karıştığı zincirleme kazada 24 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde Manisa- Turgutlu karayolunda meydana geldi. Turgutlu istikametine seyir halinde olan M.E.T. yönetimindeki 01 ABV 255 plakalı minibüs, hatalı sollama yapan başka bir minibüse çarpmamak için ani fren yaptı. M.E.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak İzmir'den Adıyaman'a gittiği öğrenilen A.K. idaresindeki 02 AU 728 plakalı yolcu otobüsü, 45 AJ 033 plakalı minibüs ve 35 GC 7216 plakalı otomobille çarpıştı. Bu araçların arkasından gelen M.K. yönetimindeki 45 J 6982 plakalı işçi servisi de yolcu otobüsüne çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre ve Turgutlu ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların çekilip, yapılan temizliğin ardından karayolunda trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | MANİSA'DA ZİNCİRLEME KAZA 24 YARALI - Son Dakika

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