Son Dakika | Manisa'da zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Manisa'da zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı

18.10.2022 17:58
Son Dakika | Manisa'da zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Çobanisa Mahallesi yakınlarında, Turgutlu yönüne giden A.K. idaresindeki 02 AU 728 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, 35 GC 7216 plakalı otomobil, M.E.T'nin kullandığı 01 ABY 255 plakalı minibüs ile M.K. yönetimindeki 45 J 6982 plakalı, işçi servisi olarak kullanılan otobüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre, büyük bölümü hafif şekilde olmak üzere 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Bazı yaralılar da kendi imkanıyla hastaneye ulaştı.

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Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Manisa'da zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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