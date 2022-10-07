Manisa haberleri! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Manisa haberleri! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

07.10.2022 15:25
Manisa haberleri! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Manisa haber: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, tutuklanırken, 1'i de adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceki gün şüphelendikleri 3 kişinin üzerlerinde arama yaptı. Aramalarda toplam 1,96 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinden, uyuşturucuyu satın aldıkları 5 kişi de belirlenip, aynı gün evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 7,20 gram metamfetamin, 1,88 gram esrar, 1'i kurusıkı 2 tabanca ve toplam 33 fişek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ.Ş. (50), Y.Ç. (32), L.A. (28) ve Ş.B. (32), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haberleri! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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