İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceki gün şüphelendikleri 3 kişinin üzerlerinde arama yaptı. Aramalarda toplam 1,96 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinden, uyuşturucuyu satın aldıkları 5 kişi de belirlenip, aynı gün evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 7,20 gram metamfetamin, 1,88 gram esrar, 1'i kurusıkı 2 tabanca ve toplam 33 fişek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ.Ş. (50), Y.Ç. (32), L.A. (28) ve Ş.B. (32), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa haberleri! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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