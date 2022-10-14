Manisa haberleri... Manisa FETÖ/PDY operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa haberleri... Manisa FETÖ/PDY operasyonu: 3 kişi tutuklandı

14.10.2022 13:42
Manisa haberleri... Manisa FETÖ/PDY operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Manisa haberler: Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Manisa'daki kadın ve öğrenci yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden A.G., R.A, K.Ç. isimli şahıslar olmak üzere 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

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Son dakika haberi: Manisa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi: Manisa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan 4 kadın yakalandı Çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan 4 kadın yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa haberleri... Manisa FETÖ/PDY operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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