Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Manisa'daki kadın ve öğrenci yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden A.G., R.A, K.Ç. isimli şahıslar olmak üzere 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa haberleri... Manisa FETÖ/PDY operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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